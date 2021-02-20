Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 февраля 2021 года

В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 20 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 31956 человек, вылечились 30924 жителя области, умерли 250 пациентов. За минувшие сутки заболели 117 жителей региона, выздоровели 162 пациента, новых смертей не зафиксировали. За минувший день выполнили 1881 тест на инфекцию. Всего тестирование провели больше 448 тысяч раз.

В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском районе выявили 15 заболевших, в Почепском - 10. В Клинцах и Погарском районе коронавирус подтвердили у девяти человек. Всего ковид за прошедшие 24 часа зафиксировали в 20 муниципалитетах Брянской области.

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавируса. На пятницу, 19 февраля, он равен 0,876. Это на 0,005 меньше, нежели днем ранее. В четверг, 18-го, коэффициент коронавируса был 0,881.

Об эпидемиологической стабильности региона говорит показатель меньший единицы. Сам коэффициент указывает на то, скольких человек успевает заразить каждый инфицированный до своей изоляции от общества.

В Брянской области на час ночи 20 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 31956 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».