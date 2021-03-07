В Брянске в пожаре на улице Орловской погибла 64-летняя женщина

По вызову выезжали расчеты двух пожарных частей, автолестница, специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль и опергруппа МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

64-летняя женщина погибла в пожаре в Бежицком районе Брянска вечером в воскресенье, 7 марта. Еще двух человек из горящей многоэтажки на Орловской спасли и десятерых эвакуировали, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 20.08 – поступил звонок в оперативную дежурную смену. Уточнялось, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

По вызову выезжали расчеты двух пожарных частей, автолестница, специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль, опергруппа ведомства.

- На тушении работали два ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, - уточняют, в брянском главке МЧС. - В 20.29 пожар локализовали, еще через минуту - ликвидировали.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в огне погибла хозяйка квартиры 1957 года рождения. Также спасатели вынесли из многоэтажки двух детей, проживающих на 4-м и 5 этажах. На них предварительно надели спасательные устройства: было сильное задымление.

Из-за чего произошло возгорание - установят эксперты.

Напомним, днем ранее в регионе произошло семь техногенных пожаров.

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