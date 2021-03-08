Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 8 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 17 городах и районах. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 8 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 17 городах и районах. Наибольшие суточные приросты показали Брянск (31), Стародубский, Брасовский районы (по 7) и город Фокино (5).

За сутки в регионе не произошло смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 263.

Прирост заболеваемости составил 87 случаев или менее 0,3 процента. С болезнью справились 105 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 33542, выздоровевших – 32696.

За сутки в брянских лабораториях выполнили 1741 тест на инфекцию. А их общее число превысило 469,8 тысяч.

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