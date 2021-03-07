Брянец Александр Большунов стал вторым на чемпионате мира

Фото: Федерация лыжных гонок России.

Серебряную медаль завоевал уроженец Брянской области Александр Большунов на чемпионате мира в воскресенье, 7 марта. Он бежал гонку в 50 километров классическим стилем. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

На финишной прямой у брянского лыжника сломалась палка - в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В итоге победу праздновал другой представитель Норвегии, Эмиль Иверсен. А россиянин, шедший первым, финишировал лишь третьим.

Однако, рассмотрев эпизод, судьи дисквалифицировали Клебо. В результате этого Большунов переместился с третьей строчки на вторую.

Добавим, 42-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходил в немецком Оберстдорфе. Он стартовал 24 февраля, а завершился 7 марта. Всего разыграли 24 комплекта наград.

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