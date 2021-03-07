В преддверии 8 Марта на Брянск обрушился сильный снегопад

Мощный снегопад обрушился на Брянск накануне главного весеннего праздника. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Мощный снегопад обрушился на Брянск и Брянскую область накануне главного весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта. Непогода началась в начале шестого вечера. В некоторых местах жители даже наблюдали гром и молнию.

Областной центр сильно замело буквально за полчаса. На дорогах значительно снизилась видимость. Дует порывистый ветер.

В окрестностях Телецентра в Советском районе Брянска даже были гром и молния. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится в регионе, ориентировочно, до 21.00 воскресенья, 7 марта.

В областном управлении автомобильных дорог попросили водителей планировать поездки с учетом погодных условий:

- В пути соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим! Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе через проезжую часть дорог.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звонить следует по телефонам экстренных служб: 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8 (4832) 66-65-67.

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