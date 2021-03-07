Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 105 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33542 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32696 жителей области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 1741 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 469,8 тысяч раз.

В Брянске заболели 31 человек. Это самый большой суточный прирост. В Стародубском и Брасовском районах за минувший день подтвердили по 7 новых случаев коронавируса. В Севском районе и Клинцах – по 6, в Фокино – 5, в Навлинском и Мглинском – по 4. Всего «Ковид-19» за субботу, 6-е, обнаружили в 17 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 марта 2021 года:

— Брянск – 12489 (+31)

— Брянский район – 4135 (+2)

— Дятьковский район – 1414

— Карачевский район – 1100

— Клинцы – 938 (+6)

— Стародубский район – 894 (+7)

— Трубчевский район – 836

— Комаричский район – 831

— Новозыбков – 791

— Жуковский район – 753 (+1)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 736 (+4)

— Брасовский район – 724 (+7)

— Климовский район – 625

— Унечский район – 614 (+2)

— Фокино – 580 (+5)

— Мглинский район – 526 (+4)

— Почепский район – 501 (+2)

— Погарский район – 488

— Сельцо – 470

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 417 (+1)

— Суземский район – 406

— Злынковский район – 383

— Клетнянский район – 343 (+2)

— Гордеевский район – 331 (+1)

— Суражский район – 298 (+3)

— Красногорский район – 239 (+3)

— Севский район – 227 (+6)

— Жирятинский район – 111

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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