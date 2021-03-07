Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 105 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33542 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32696 жителей области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 1741 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 469,8 тысяч раз.
В Брянске заболели 31 человек. Это самый большой суточный прирост. В Стародубском и Брасовском районах за минувший день подтвердили по 7 новых случаев коронавируса. В Севском районе и Клинцах – по 6, в Фокино – 5, в Навлинском и Мглинском – по 4. Всего «Ковид-19» за субботу, 6-е, обнаружили в 17 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 марта 2021 года:
— Брянск – 12489 (+31)
— Брянский район – 4135 (+2)
— Дятьковский район – 1414
— Карачевский район – 1100
— Клинцы – 938 (+6)
— Стародубский район – 894 (+7)
— Трубчевский район – 836
— Комаричский район – 831
— Новозыбков – 791
— Жуковский район – 753 (+1)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 736 (+4)
— Брасовский район – 724 (+7)
— Климовский район – 625
— Унечский район – 614 (+2)
— Фокино – 580 (+5)
— Мглинский район – 526 (+4)
— Почепский район – 501 (+2)
— Погарский район – 488
— Сельцо – 470
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 417 (+1)
— Суземский район – 406
— Злынковский район – 383
— Клетнянский район – 343 (+2)
— Гордеевский район – 331 (+1)
— Суражский район – 298 (+3)
— Красногорский район – 239 (+3)
— Севский район – 227 (+6)
— Жирятинский район – 111
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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