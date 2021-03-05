В Брянске три года не могут найти владельца для ДК завода «Арсенал»

Владельца для бывшего ДК «Арсенал» на улице Калинина в Брянске не могут найти уже почти три года. Фото: Марина АНТОНОВА

Владельца для бывшего дома культуры «Арсенал» на улице Калинина в Брянске не могут найти уже почти три года. Объект еще в марте 2019-го предложили инвесторам в аренду за 1 рубль. Но интерес к неперспективному полуразрушенному зданию так никто и не проявил. Ведь в окрестностях очень мало места.

Так называемый «Литейный дом» относится к объектам культурного наследия. На государственную охрану его приняли в октябре 2003 года – постановлением администрации Брянской области. А 14 марта 2019-го здание ДК предложили в аренду инвесторам. Заявленная цена была символической.

Кстати, раньше объект находился в частных руках. Старую территорию завода продали во времена губернаторства Николая Денина. Однако в 2011-м власти выкупили бывший дом культуры обратно. Приобретение обошлось в 46,8 миллиона рублей. Однако на восстановление исторического здания требовалось в разы больше – по предварительным подсчетам, порядка 311 миллионов рублей.

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