Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 117 жителей региона, выздоровели 162 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31956 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30924 жителя области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1881 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 448 тысяч раз.

В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском районе выявили 15 заболевших, в Почепском - 10. В Клинцах и Погарском районе коронавирус подтвердили у девяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 февраля 2021 года:

— Брянск – 11903 (+33)

— Брянский район – 4000 (+1)

— Дятьковский район – 1344

— Карачевский район – 1044

— Стародубский район – 850 (+5)

— Комаричский район – 826

— Клинцы – 850 (+9)

— Трубчевский район – 795 (+15)

— Жуковский район – 723

— Выгоничский район – 712 (+1)

— Новозыбков – 726 (+2)

— Брасовский район – 682

— Навлинский район – 687

— Климовский район – 620 (+1)

— Унечский район – 583

— Фокино – 527 (+12)

— Мглинский район – 492 (+1)

— Погарский район – 465 (+9)

— Сельцо – 458 (+2)

— Дубровский район – 451 (+3)

— Почепский район – 457 (+10)

— Суземский район – 397

— Клинцовский район – 393 (+3)

— Злынковский район – 376 (+3)

— Клетнянский район – 335 (+4)

— Гордеевский район – 304 (+1)

— Суражский район – 286 (+1)

— Красногорский район – 228

— Севский район – 204

— Жирятинский район – 108 (+1)

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 60.

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