Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 117 жителей региона, выздоровели 162 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31956 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30924 жителя области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1881 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 448 тысяч раз.
В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. В Трубчевском районе выявили 15 заболевших, в Почепском - 10. В Клинцах и Погарском районе коронавирус подтвердили у девяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 февраля 2021 года:
— Брянск – 11903 (+33)
— Брянский район – 4000 (+1)
— Дятьковский район – 1344
— Карачевский район – 1044
— Стародубский район – 850 (+5)
— Комаричский район – 826
— Клинцы – 850 (+9)
— Трубчевский район – 795 (+15)
— Жуковский район – 723
— Выгоничский район – 712 (+1)
— Новозыбков – 726 (+2)
— Брасовский район – 682
— Навлинский район – 687
— Климовский район – 620 (+1)
— Унечский район – 583
— Фокино – 527 (+12)
— Мглинский район – 492 (+1)
— Погарский район – 465 (+9)
— Сельцо – 458 (+2)
— Дубровский район – 451 (+3)
— Почепский район – 457 (+10)
— Суземский район – 397
— Клинцовский район – 393 (+3)
— Злынковский район – 376 (+3)
— Клетнянский район – 335 (+4)
— Гордеевский район – 304 (+1)
— Суражский район – 286 (+1)
— Красногорский район – 228
— Севский район – 204
— Жирятинский район – 108 (+1)
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 60.
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