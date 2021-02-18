Ковид за минувший день зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 125 жителей региона, выздоровели 168 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31839 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30762 жителя области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 2057 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 446 тысяч раз.

В Брянске, как и днем ранее, заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 14 новых случаев заражения, в Новозыбкове – 12. Коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 февраля 2021 года:

— Брянск – 11870 (+37)

— Брянский район – 3999 (+8)

— Дятьковский район – 1344 (+2)

— Карачевский район – 1044 (+8)

— Стародубский район – 845 (+2)

— Комаричский район – 826 (+2)

— Клинцы – 841 (+14)

— Трубчевский район – 780 (+1)

— Жуковский район – 723 (+7)

— Выгоничский район – 711 (+1)

— Новозыбков – 724 (+12)

— Брасовский район – 682 (+2)

— Навлинский район – 687 (+3)

— Климовский район – 619

— Унечский район – 583 (+1)

— Фокино – 515

— Мглинский район – 491 (+2)

— Погарский район – 456 (+4)

— Сельцо – 456 (+6)

— Дубровский район – 448 (+1)

— Почепский район – 447 (+3)

— Суземский район – 397 (+1)

— Клинцовский район – 390 (+2)

— Злынковский район – 373

— Клетнянский район – 331

— Гордеевский район – 303 (+1)

— Суражский район – 285 (+3)

— Красногорский район – 228 (+1)

— Севский район – 204

— Жирятинский район – 107

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 60 (+1).

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