Ковид за минувший день зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 125 жителей региона, выздоровели 168 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31839 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30762 жителя области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 2057 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 446 тысяч раз.
В Брянске, как и днем ранее, заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 14 новых случаев заражения, в Новозыбкове – 12. Коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 февраля 2021 года:
— Брянск – 11870 (+37)
— Брянский район – 3999 (+8)
— Дятьковский район – 1344 (+2)
— Карачевский район – 1044 (+8)
— Стародубский район – 845 (+2)
— Комаричский район – 826 (+2)
— Клинцы – 841 (+14)
— Трубчевский район – 780 (+1)
— Жуковский район – 723 (+7)
— Выгоничский район – 711 (+1)
— Новозыбков – 724 (+12)
— Брасовский район – 682 (+2)
— Навлинский район – 687 (+3)
— Климовский район – 619
— Унечский район – 583 (+1)
— Фокино – 515
— Мглинский район – 491 (+2)
— Погарский район – 456 (+4)
— Сельцо – 456 (+6)
— Дубровский район – 448 (+1)
— Почепский район – 447 (+3)
— Суземский район – 397 (+1)
— Клинцовский район – 390 (+2)
— Злынковский район – 373
— Клетнянский район – 331
— Гордеевский район – 303 (+1)
— Суражский район – 285 (+3)
— Красногорский район – 228 (+1)
— Севский район – 204
— Жирятинский район – 107
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 60 (+1).
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