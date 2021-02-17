Ограничения в связи с коронавирусом в Брянске 2021: какие действуют и до какого числа

Граждане обязаны носить медицинские маски или респираторы в местах общего пользования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске на 17 февраля 2021 года действуют следующие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией:

– граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров в общественных местах и в транспорте, за исключением легковых такси,

– в организациях и на предприятиях должна быть нанесена обязательная специальная разметка для социального дистанцирования,

– граждане обязаны носить медицинские маски или респираторы в местах общего пользования, за исключением нахождения на открытом воздухе,

– работодатели обязаны следить за соблюдением масочного режима на территории своих организаций и предприятий,

– рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет,

– кинотеатры, учреждения культуры и искусства могут работать при условиях заполняемости не более 50 процентов от общей вместимости зала и при соблюдении предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора,

– спортивные соревнования можно проводить при заполняемости трибун и залов не более 25 процентов от общего количества зрительных мест и при соблюдении предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора,

– предприятия общественного питания работают до 03.00 часов по местному времени при одновременной загрузке залов не более 50 процентов,

– проведение банкетов и торжественных мероприятий зависит от площади зала из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 50 человек одновременно.

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