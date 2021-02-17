V Открытый региональный чемпионат Брянской области «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)* проходил при поддержке правительства Брянской области, департаментов здравоохранения, образования и науки Брянской области с 8 по 12 февраля 2021 года.Данный чемпионат – движение смелых, трудолюбивых, подготовленных и сосредоточенных на своей цели молодых людей, которые связали себя и свое будущее с медициной в областях фармацевтики, лабораторной диагностики, медицинского и социального ухода.В ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» были организованы площадки по компетенциям R35 «Фармацевтика», R2 «Лабораторный медицинский анализ», 41 «Медицинский и социальный уход».Фармацевтика представляет собой сферу деятельности по обеспечению населения лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента.Фармацевт – это широкопрофильный специалист, оказывающий фармацевтическую помощь, его деятельность не ограничивается только работой с лекарственными препаратами и потребителями, он работает с большим количеством рецептов, документов по поставке лекарственных препаратов. Обобщенно деятельность фармацевта связана с распространением, продажей и изготовлением лекарств с учетом потребностей покупателя, поэтому он должен обладать высоким профессионализмом и компетентностью в вопросах лекарственного обеспечения. Дополнительно он осуществляет функции консультанта, дает рекомендации относительно аналогов. Данных специалистов можно встретить в фармацевтических компаниях, аптеках, на аптечных складах, а также на фармацевтических производствах.Фармацевт должен владеть системными знаниями в областях аптечной технологии лекарственных препаратов, фармацевтической химии, организации и экономики фармации, фармакологии и фармакотерапии; обладать рядом профессиональных умений, которые помогают осуществлять профессиональные обязанности: консультировать покупателей о потребительских свойствах лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, информировать о свойствах рецептурных лекарственных препаратов, отпускать медикаменты, организовывать хранение товара, выкладку его на витрины, определять потребность населения в лекарственных препаратах, проводить мероприятия по организации обеспечения товарами аптечного ассортимента населения, изготавливать препараты по рецептам врача с соблюдением требований медицинского и фармацевтического законодательства, осуществлять контроль качества лекарственных препаратов, поставляемых в аптеку.По компетенции R35 «Фармацевтика» победителем стала Носова Виктория, призерами – Черткова Екатерина (серебряная медаль), Никишина Елена (бронзовая медаль) – студенты специальности «Фармация» Брянского базового медицинского колледжа.Компетенция «Лабораторный медицинский анализ» востребована в XXI веке, который называют «столетием лабораторной диагностики», ведь болезни, открытые за последнее десятилетие, можно обнаружить только после проведения ряда анализов.Сегодня лабораторный медицинский анализ включает в себя широкий спектр автоматизированных высокочувствительных методов, позволяющих оперативно получить достоверную информацию о состоянии внутренней среды пациента. Лабораторная диагностика позволяет охарактеризовать направленность патологических изменений на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях.Специалисты в сфере лабораторной диагностики работают в клинико-диагностических, гистологических, бактериологических, санитарно-гигиенических лабораториях. Медицинский лабораторный техник выполняет исследования в соответствии с квалификационными требованиями, подготавливает рабочее место, дезинфицирующие растворы, соблюдая правила техники безопасности и производственной санитарии согласно требованиям санитарно-эпидемиологического режима, регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал для исследования, в том числе с использованием персонального компьютера, проводит обработку материала и подготовку его к исследованию, стерилизацию лабораторного инструментария в соответствии с действующими инструкциями, ведет необходимую медицинскую документацию, участвует в контроле качества проводимых в лаборатории исследований.В современной динамично развивающейся среде медицинский лабораторный техник должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде, обладать профессионализмом, гибкостью, критичностью мышления, ответственностью, умением устанавливать контакт с пациентами и коллегами, успешно оперировать знаниями технологии выполнения медицинских услуг, соответствующих гигиенических стандартов. Он должен обладать аналитическими и техническими знаниями и умениями, активно применять современные информационные технологии, уметь распределять время и организовывать свою работу в условиях высокой эмоциональной нагрузки. Именно такой специалист помогает получить точную и достоверную информацию в ходе исследования, что ведет к повышению качества оказания медицинской помощи и удовлетворенности пациентов.По компетенции R2 «Лабораторный медицинский анализ» в основной группе в соревнованиях победу одержал Куликов Илья, второе место у Шестеро Натальи, бронзовыми призерами стали Зайцева Ольга и Королева Мария, студенты специальности «Лабораторная диагностика» Брянского базового медицинского колледжа.В группе юниоров по компетенции R2 «Лабораторный медицинский анализ» первое место заняла Веденина Анастасия, второе место у Афонюшкина Глеба, третье – у Митиной Арины – обучающихся МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова».Компетенция «Медицинский и социальный уход» охватывает широкий спектр умений и видов деятельности, связанных с поддержкой физического и психосоциального состояния здоровья, роста и развития пациентов, ухода за ними и содействия в реабилитации и поддержке пациентов и их семей.Специалисты в сфере медицинского и социального ухода оказывают помощь в учреждениях медицинского и социального ухода, в медицинских организациях различного профиля (дома престарелых, больницы, однодневные стационары и социальные приюты, хосписы и центры сестринского ухода) и на дому.Предоставляемая помощь основывается на планировании, осуществлении и оценке программы ухода. Уход и оздоровление, тесно связанные с медициной, предполагают соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также следование законодательству в области здравоохранения.Следует отметить, что специалисты должны демонстрировать высокий уровень персональной ответственности и самостоятельности на всех этапах работы, обеспечивать качественный уход в различных обстоятельствах, учитывать все мелочи, во избежание ошибок, которые могут повлечь за собой серьезные последствия в состоянии здоровья.Важно помнить: неотъемлемыми качествами квалифицированного работника в этой сфере являются навыки организации работы и самоорганизации, навыки межличностного общения, способность решать проблемы, новаторское и творческое мышление, умение понимать пациентов и работать с ними для улучшения качества их жизни. Именно такой специалист может качественно осуществлять уход за пациентами или членами его семьи.По компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» победителем чемпионата стала студентка специальности «Сестринское дело» Брянского базового медицинского колледжа Щербакова Ангелина, серебряным призером – Павлова Полина, также студентка третьего курса специальности «Сестринское дело» Брянского базового медицинского колледжа, третье место заняла Луговая Арина, студентка специальности «Лечебное дело» Брянского медико-социального техникума им. академика Н.М. Амосова.Участники чемпионата по компетенциям R35 «Фармацевтика», R2 «Лабораторный медицинский анализ», 41 «Медицинский и социальный уход» сумели показать высокие результаты профессиональной подготовки, они доказали свою компетентность в выбранной ими специальности. Главными экспертами конкурсных площадок выступали профессионалы своего дела Денискина И.Н., Смазнова И.А., Ахмедов Р.Б., Корнюшина Т.П.На церемонии закрытия чемпионата со словами приветствия и поздравления к участникам, их наставникам, экспертам обратилась директор Брянского базового медицинского колледжа Афанаскина Марина Степановна: «Поздравляю всех участников с успешным завершением чемпионата. Уверенность, боевой настрой, настойчивость, харизма, сила духа и красота тела – все это вам помогло дойти до победы. Желаю никогда не стоять на месте, всегда так же великолепно проявлять себя и смело добиваться в жизни всего, что так для вас важно. Практические знания, которые вы получили по результатам участия в чемпионате, очень важны для вашего личностного и профессионального роста. Пусть вам везде сопутствует успех. Желаю новых побед!»По итогам соревнований участники чемпионата награждены дипломами, победители и призеры – медалями, грамотами. Победители получили возможность представлять Брянскую область в отборочных соревнованиях на право участия в IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2021.«Успехи, достижения и победы Брянского базового медицинского колледжа ознаменованы ещё одним значимым для региона событием-юбилеем губернатора Брянской области. С чувством огромного уважения руководство и коллектив ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» поздравляет А.В. Богомаза с замечательным юбилеем!Уважаемый Александр Васильевич! За годы плодотворной работы Вы проявили себя как профессиональный политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твёрдыми принципами и убеждениями. Желаем Вам семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!Совсем скоро в стране отмечается замечательный праздник-День защитника Отечества. Эта дата важна и дорога не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать её интересы. Самые тёплые поздравления- нашим ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство. Всем жителям Брянской области желаю мира, оптимизма, благополучия, крепкого здоровья и успехов!»Афанаскина Марина Степановна, директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», кандидат педагогических наук, главный внештатный специалист департамента Здравоохранения Брянской области по медицинскому и фармацевтическому образованию, Отличник здравоохранения.*Ворлдскинс