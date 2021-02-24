В Брянской области 25 февраля потеплеет до плюс 5 градусов. Температура воздуха ночью от минус 11 градусов до минус 6 градусов. Днем от 0 градусов до плюс 5 градусов. Сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Синоптики прогнозируют мокрый снег, днем с дождем. Также обещают туман и гололедицу. Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду.Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения. А именно: избегать резких маневров и торможений, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Перед поездкой необходимо проверить исправность световых приборов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».