«Газпром энергосбыт Брянск» ответил на вопросы о новых квитанциях

Фото: «Газпром Энергосбыт Брянск».

С 12 февраля в нашей редакции открыли «горячую линию». Жители города и области могли задавать свои вопросы по поводу новых квитанций за электричество. Они приходят потребителям второй месяц подряд. И связаны с тем, что компания «Газпром энергосбыт Брянск» перешла на новую программу. Ажиотаж вокруг оплаты за свет не утихает. Публикуем ответы на самые важные вопросы.

Вопрос – ответ

1. Пришли квитанции с завышенными суммами. Видимо, не прошла оплата за прошлый месяц. Что делать в этом случае?

Ответ: Есть три варианта действий:

а) можно произвести платеж за разницей оплаченной ранее суммы;

б) можно произвести платеж в полном объеме, при этом излишне уплаченная потребителем сумма будет подлежать зачету при оплате будущих расчетных периодов;

в) можно не оплачивать платежный документ, но необходимо передать показания прибора учета для проведения расчета за потребленную в текущем периоде электроэнергию.

2. В квитанциях завышенные, ничем не оправданные суммы – 2000 рублей вместо обычных 300.

Ответ: Показания приборов учета могут передаваться не только потребителями, но и сетевыми организациями, управляющими компаниями (ТСЖ, ТСН и др.), в результате проведения контрольного списания показаний. Перерасчет платы за электроэнергию производится по фактическим показаниям как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ранее излишне начисленного объема электроэнергии.

При непредоставлении потребителем показаний прибора учета электроэнергии расчет может быть произведен исходя из рассчитанного среднемесячного или нормативного объема потребления электроэнергии. При предоставлении показаний плата за электрическую энергию перерасчитывается в соответствии с фактическим потреблением.

Необходимо передать показания приборов учета сотрудникам центров обслуживания клиентов. Также доступны удаленные способы передачи показаний. Например, через онлайн-форму на сайте https://www.elektro-32.ru/noregistr, электронную почту gesbb@elektro-32.ru, чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, ВКонтакте или сообщением на официальных страницах компании в соцсетях. Внесенные показания будут учтены в расчетах в следующем периоде.

Оплата без регистрации.

3. Кроме завышенной суммы указаны завышенные показатели по счетчику электроэнергии – не те, которые указывали при оплате. Можно ли заплатить по фактическому потреблению, а не по указанному в квитанции?

Ответ: Показания приборов учета могут передаваться не только потребителями, но и сетевыми организациями, управляющими компаниями (ТСЖ, ТСН и др.), в результате проведения контрольного списания показаний. Перерасчет платы за электроэнергию производится по фактическим показаниям как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ранее излишне начисленного объема электроэнергии.

Необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом (см. ответ на вопрос №2).

Произвести платеж можно и по фактическому потреблению, но лучше оплатить квитанцию, которая поступит после внесения изменений (если таковые были внесены после проведения проверки).

Передача показаний.

4. В прошлом месяце в программе Сбербанк Онлайн нельзя было написать текущие показания. По какому принципу рассчитывались показания в этом месяце? Они оказались меньше, чем обычное потребление. Что делать в этом случае – заплатить по квитанции и рассчитать сумму самим?

Ответ: Если потребитель не смог предоставить показания прибора учета электроэнергии, расчет может быть произведен исходя из рассчитанного среднемесячного или нормативного объема потребления электроэнергии. При предоставлении показаний плата за электрическую энергию перерасчитывается в соответствии с фактическим потреблением.

Необходимо передать показания приборов учета сотрудникам центров обслуживания клиентов (см. ответ на вопрос №2).

а) можно произвести платеж в полном объеме, при этом оплата будет зачтена в текущем расчетном периоде (в случае своевременного поступления платежа);

б) можно не оплачивать платежный документ, передать показания счетчиков для расчета начислений и ждать следующую квитанцию.

Обратная связь.

5. В прошлом месяце присылали показания в «Газпром» по электронной почте, но их не учли. Что делать?

Ответ: Необходимо сообщить номер лицевого счета, адрес и дату обращения в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом, например, через онлайн-форму на сайте https://www.elektro-32.ru, электронную почту gesbb@elektro-32.ru или сообщением на официальных страницах компании в соцсетях, для проведения проверки.

Также необходимо передать текущие показания прибора учета, которые будут учтены в расчетах в следующем периоде.

6. Могла ли не пройти оплата, если квитанцию оплачивали до 31 января, а не до 25? В прошлом месяце продлили срок оплаты. Но в этом пришла двойная платежка.

Ответ: Прием оплаты производился до 31 января включительно. Необходимо вновь обратиться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом. (см. ответ на вопрос №2). В случае если оплата поступила в филиал «Брянскэнергосбыт», она будет зачтена в следующем периоде.

7. Каким образом теперь передать показания счетчика? Для семейного бюджета три суммы сразу платить накладно, пока наладят работу новой программы.

Ответ: Передать показания приборов учета можно сотрудникам центров обслуживания клиентов. Также доступны удаленные способы передачи показаний (см. ответ на вопрос №2). Внесенные показания будут учтены в расчетах в следующем периоде.

Новый ЛКК.

8. В новой квитанции вместо 3-комнатной квартиры указана 1-комнатная. Влияет ли это на расчет? Исправят ли это в компании?

Ответ: На начисления за ресурсы, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета, эти данные не влияют. Однако эти сведения могут повлиять на расчет стоимости других услуг, включенных в квитанцию. Поэтому в случае появления в квитанции некорректных данных нужно направить письмо с указанием номера лицевого счета и верными сведениями на нашу электронную почту или в социальных сетях. Данные в платежном документе будут исправлены.

9. Сколько может продлиться неразбериха с показаниями и оплаченными суммами? Можно ли надеяться, что в марте всем придут правильные квитанции?

Ответ: Филиалом «Брянскэнергосбыт» была внедрена новая биллинговая система для расчета начислений, что потребовало проведения работ по отладке системы, а также переносу большого объема данных из старой системы начислений в новую.

В настоящее время в компании проводится работа по внесению изменений в платежные документы. Для этого потребителям необходимо обращаться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом.

10. Откроют ли в компании «горячую линию» для решения всех вопросов? По телефонам невозможно дозвониться второй месяц.

Ответ: Работа по созданию колл-центра сейчас ведется. Телефоны работают, но из-за большого потока звонков дозвониться сложно. Рекомендуем потребителям использовать другие каналы взаимодействия с компанией.

11. Нет ли у ООО «Газпром энергосбыт Брянск» такой услуги – присылать квитанции на e-mail? Если есть, как ее подключить?

Ответ: Такая услуга есть, ее можно подключить в сервисе «Личный кабинет клиента» https://lkf.elektro-32.ru.

12. Пришла квитанция с неверными показаниями, в прошлом месяце было 6935 киловатт, в этом – 6845 киловатт. Как быть? Как отрегулировать верные показания?

Ответ: Передать показания приборов учета можно сотрудникам центров обслуживания клиентов. Также доступны удаленные способы передачи показаний (см. ответ на вопрос №2).

13. Управляющая компания передала неверный номер счетчика, соответственно, поменялся лицевой счет. Какие документы необходимы для отражения в квитанции верного номера счетчика и куда обращаться?

Ответ: Изменение заводского номера прибора учета электроэнергии не влияет на номер лицевого счета, например, внесение данных при замене прибора учета производится в имеющийся лицевой счет. Новый лицевой счет открывается в случае смены права собственности на объект недвижимости, заключения нового договора энергоснабжения после технологического присоединения объекта потребителя к электрическим сетям и др.

Необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом. После проведения проверки предоставленных управляющей компанией сведений в квитанцию будут внесены изменения (если будут найдены несоответствия фактическим данным).

14. Из квитанции пропала плата ТО охраны. В прошлой платежке сама строка была, но начисления не было. В этой пропала и строка. Нигде больше не всплыла эта сумма. Что делать?

Ответ: Необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом (контакты в ответе на вопрос №2).

15. В частном доме приходило две квитанции: на гараж и на дом. Теперь приходит одна – только на гараж. Лицевой счет дома не могут найти. Куда можно приехать, чтобы решить этот вопрос? Абонентский отдел в Фокинском районе помочь не смог.

Ответ: Необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов или любым удаленным способом (контакты в ответе на вопрос №2).

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