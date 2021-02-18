В Брянске участки многодетным раздадут не раньше чем через пять месяцев

В Брянске участки для многодетных семей начнут раздавать не раньше чем через пять месяцев. До сих пор проходит разработка проекта планировки территории на улцие Антоновка в Бежицком районе. Здесь появится 497 участков под индивидуальное строительство.

Общая площадь территории составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

- После того, как проект планировки будет утвержден, сформированные земельные участки в течение пяти месяцев поставят на кадастровый учет и бесплатно передадут многодетным семьям города, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, участки должны быть со всей инфраструктурой. Сюда должны быть проведены газ, электричество, вода. А также - построена дорога.

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