Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 февраля 2021 года

Фото: Фокинская районная администрация.

В Брянской области на час ночи 18 февраля 2021 года число заболевших коронавирусом составило 31714 человек. Из них выздоровели 30594 пациента. С начала эпидемии от инфекции умерли 250 брянцев. В регионе выполнили больше 444 тысяч тестов на ковид.

В целом заболеваемость снижается.

В регион поступило 44172 дозы вакцины "Спутник V". В ближайшее время ожидают поставку еще 8700 доз вакцины. Прививку успели сделать больше 30 тысяч жителей области.

В Брянской области работают 52 прививочных кабинета, планируют открыть еще один в Унече. Три мобильные бригады выезжают на предприятия, чтобы сделать прививку работникам.

В регионе 1985 коек в стационарах работают с больными коронавирусом. В специализированные госпитали перепрофилировали 10 медицинских организаций.

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