Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Бюджет Брянска на 2021 год увеличился на 39,5 миллиона рублей за счет поступлений из области. Внесение изменений одобрили на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, сообщают в пресс-службе горсовета.

16 миллионов рублей направят на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе. 24 миллиона рублей - на работы на спортивно-оздоровительном комплексе в Бежице.

Кстати, спорткомплекс в Фокинском районе не сдали вовремя. Контракт завершился в середине января 2021 года. Но его до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Объем доходной части бюджета уменьшили на 484,7 тысячи рублей за счет возврата остатков средств на счете на 1 января 2021 года.

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