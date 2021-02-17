На Новозыбковском машзаводе распродадут мелкое имущество для выплаты зарплаты

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Новозыбковском машиностроительном заводе распродадут мелкое имущество стоимостью до 100 тысяч рублей, чтобы выплатить долги по зарплате сотрудникам. На предприятии произвели оценку малого имущества. Оно не относится к технологически сложному имуществу завода, а является побочным материалом.

Кстати, Арбитражный суд Брянской области в сентябре прошлого года принял решение, что в первую очередь вырученные от продажи имущества деньги пойдут на зарплату работникам, а не на уплату налогов.

В целом предприятие планируют продать единым лотом, а не по частям. За сентябрь, октябрь и ноябрь прошлого года провели полную инвентаризацию завода.

- Во всех помещениях предприятия сохранили оборудование, производственные материалы, станки, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Кроме того, на своих местах находятся шасси для вагонов, дорогостоящая техника.

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