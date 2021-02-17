Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 февраля 2021 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболел 132 жителя региона, выздоровели 177 пациентов, за сутки умер один человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31714 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30594 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1780 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 444 раз.

В Брянске заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 19 новых случаев заражения. В Дятьковском районе коронавирус диагностировали у 15 человек, в Новозыбкове - у 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.