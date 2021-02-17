Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 февраля 2021 года

В Брянской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на час ночи 17 февраля 2021 года у 31582 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30417 жителей области, умерли 249 пациентов. За минувшие 24 часа заболел 131 житель региона, выздоровели 170 пациентов, новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 400 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 442313 раз.

В Брянском районе заболели 32 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянске выявили 25 новых случаев заражения. В Новозыбкове коронавирус диагностировали у 16 человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

В Брянской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, на шестой неделе 2021 года по сравнению с пятой неделей снижение составило 15,8 процента. Предыдущий аналогичный показатель был равен 7,9 процентам. Среднесуточный показатель темпа прироста болезни за последнюю неделю опустился до 0,4 процента. До этого он был равен 0,5 процентам. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за минувшие семь дней составил 83,0, неделей ранее он был 96,1.

В Брянской области на 15 февраля пациентам с коронавирусом отпущено лекарств на 87,2 миллиона рублей. В регионе работает 10 медицинских организаций, перепрофилированных в ковидные госпитали. В целом в распоряжении медиков есть 1985 коек для больных коронавирусом. Из них 1835 мест оборудованы подачей кислорода, а 256 – имеют возможность подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На приобретение лекарств для амбулаторных больных из бюджета выделили более 22 миллионов рублей. На сегодняшний день уже подписано соглашение с Министерством здравоохранения и готовится документация на закупку препаратов.

В Брянской области начали прививать от коронавируса в двух частных клиниках. В Брянске к вакцинации примкнули ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Брянска» и ООО «Семейный доктор». В планах открыть прививочный кабинет еще в одной платной клинике – в Унече.

По уточненным данным, всего в регион привезли 44172 доз вакцины «Спутник V». В ближайшие время ожидают поставку еще одной партии – из 8700 доз. Всю вакцину отгрузили в медицинские организации. По состоянию на 15 февраля, ее израсходовали на 96 процентов.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области пригородные поезда и вокзалы проходят регулярную дезинфекцию. Сотрудники железной дороги ежедневно обрабатывают специальными средствами поручни, дверные ручки и другие поверхности. В зданиях вокзала установлены бесконтактные дозаторы с обеззараживающими средствами. В помещениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Кассиры и операторы работают в средствах индивидуальной защиты. Весь персонал проходит ежедневный медицинский осмотр. Также в Брянском регионе Московской железной дороги началась вакцинация от коронавируса.

Треть сотрудников брянской прокуратуры переболели коронавирусом. Это сотрудники прокуратуры Брянской области и районных отделений. Кто-то заразился ковидом, другие вынуждены были уйти на карантин как контактные. Большинство переболевших справились с инфекцией и вернулись на рабочие места.

В Брянске за сутки поймали пятерых нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 75 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На всех нарушителей составили административные протоколы. Больше всего безмасочников нашли в Володарском районе. Здесь правила нарушили продавец павильона «Комод» на улице 2-я Мичурина, 42а и два покупателя гипермаркета «Европа» по улице 2-я Мичурина, 42. В Бежице без маски работал продавец обуви гипермаркета «Линия-3» по улице Ульянова, а в Советском районе – продавец непродовольственного киоска в здании автовокзала по улице Пересвета, 1а. В Фокинском районе обследовали 16 объектов. Нарушителей масочного режима не обнаружили.

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