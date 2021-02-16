В Брянске начали прививать от коронавируса в частных клиниках

В Брянской области начали прививать от коронавируса в двух частных клиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянской области начали прививать от коронавируса в двух частных клиниках. Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба 15 февраля, сообщает пресс-служба облправительства.

В Брянске к вакцинации примкнули ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Брянска» и ООО «Семейный доктор». В планах открыть прививочный кабинет еще в одной платной клинике – в Унече.

По уточненным данным, всего в регион привезли 44172 доз вакцины «Спутник V». В ближайшие время ожидают поставку еще одной партии – из 8700 доз.

– Всю вакцину отгрузили в медицинские организации, – уточняют в оперштабе. – По состоянию на 15 февраля, ее израсходовали на 96 процентов.

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