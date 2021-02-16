Вырубка леса в брянском городе Клинцы может перерасти в уголовное дело. А за на нарушение закона ответит мэр Олег Шкуратов. Об этом заявил главный прокурор региона Александр Войтович на большой пресс-конференции во вторник, 16 февраля.В Клинцах завершили предварительную прокурорскую проверку, инициированную по факту вырубки двух десятков деревьев у стадиона \\"Труд\\". Место, напомним, потребовалось под строительство детского спортивного сооружения – Центра бокса и кроссфита имени Семена Голубева. Это местный спортсмен и тренер.\\"Сейчас определяется ущерб. Дело чести у нас теперь добиться законности. Первый обратился в прокуратуру Николай Валуев, он стал заложником незнания. Он хотел Дворец бокса, а то, что построят его в парковой охраняемой зоне, он не согласен\\", - цитирует Войтовича телеканал \\"Городской\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».