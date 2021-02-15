«Ростелеком» выступил партнером регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Брянской области

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» поддержал V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области1 в детском технопарке «Кванториум». Участники чемпионата в течение трех дней разрабатывали и защищали свои конкурсные проекты, используя доступ в сеть и точки Wi-Fi от «Ростелекома». Кроме того, специалисты компании приняли участие в деловой программе чемпионата. На вебинаре, посвященном профессиональной ориентации старшеклассников, «Ростелеком» представил возможности цифровой образовательной платформы «Лицей». Гости онлайн-площадки узнали о содержании, структуре и преимуществах сервиса, а также о его применении в профориентации школьников. В трансляции участвовали более 500 слушателей, включая целые школьные коллективы из районных центров области. В завершение чемпионата цифровой провайдер организовал для юниоров интеллектуальный квиз.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы уже второй год выступаем партнером чемпионата на площадке детского технопарка "Кванториум". В свете шагающей по стране цифровизации важно поддерживать и укреплять у молодежи интерес к информационным технологиям, готовить к осознанному выбору профессии и дальнейшему образованию в области наукоемких технологий. А участие в подобных соревнованиях может стать для школьника как просто полезным опытом, так и основой для профессионального развития. Еще одним инструментом для определения вектора дальнейшего обучения может стать наш образовательный сервис "Ростелеком Лицей". Наряду с уроками по школьной программе, он содержит в себе курс профориентации "Моя профессия", а также материалы для подготовки к выпускным экзаменам».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Александр Андрияшкин, директор ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»:

«Проведение соревнований профессионального мастерства на базе нашего технопарка – это прекрасная возможность для школьников совершенствовать свои навыки, получать новый опыт и реализовывать в честной борьбе свой потенциал. Как организаторы мы стараемся подготовить конкурсные площадки для компетенций на самом высоком уровне. И в этом вопросе ”Ростелеком” по традиции оказывает нам значительную поддержку как в техническом сопровождении чемпионата, так и в организации различных интересных мероприятий».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Цифровая платформа «Ростелеком Лицей» включает различные блоки лекций и заданий для учеников младших, средних и старших классов. Интерактивная часть сервиса представлена тренажерами для закрепления полученных знаний и дополнена конспектами для повторения изученного. Все обучающие материалы в составе образовательного продукта «Ростелеком Лицей» разработаны и созданы командой преподавателей и методистов ведущих российских вузов и школ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Отдельно стоит обратить внимание на наличие развивающего блока, в котором для пользователей представлены эксклюзивные программы по основам маркетинга, финансовой грамотности, а также интерактивные уроки по актуальным темам в области цифровых технологий, ораторского искусства, развития логики и многих других навыков.

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком.Лицей» можно подключить на сайте сервиса. Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, а затем перейти в раздел «Мои занятия». Образовательный контент также доступен в подписках видеоплатформы Wink «Ростелекома».