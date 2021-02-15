В Брянске в снегу застрял мусоровоз

За три дня в Брянской области более 100 мусоровозов не смогли подъехать к контейнерным площадкам. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области из-за выпавшего снега осложнился вывоз мусора. Корреспонденту «КП-Брянск» рассказали, что в субботу в областном центре в Советском районе во дворах по улице Костычева наглухо застрял в снегу автомобиль по вывозу твердых бытовых отходов.

Забуксовавшую машину сначала попытался вызволить другой мусоровоз. Водители старались откопать застрявший автомобиль лопатами. Но все попытки оказались безуспешными. Затем на место происшествия приехал трактор, который достаточно быстро вытянул мусоровоз из сугроба.

Как сообщил региональный оператор, за три дня в Брянской области более 100 мусоровозов не смогли подъехать к контейнерным площадкам. Из снежного плена самостоятельно не удалось выбраться 12 автомобилям. В трех случаях вытаскивать специализированные машины помогали другие мусоровозы. Водителям приходилось лопатами расчищать снег. При этом мусор все же вывозили достаточно оперативно.

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