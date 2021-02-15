Замначальника брянской колонии похитила около 400 тысяч рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области возбудили уголовное дело на заместителя начальника Брянской воспитательной колонии регионального УФСИН России. Женщину подозревают в мошенничестве при получении выплат, полагающихся пострадавшим от чернобыльской аварии, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области

Установлено, что с января 2009 по февраль 2021 года женщина вместе со своими несовершеннолетними детьми для получения компенсации от государства была прописана в «чернобыльской зоне» в поселке Климово. При этом подозреваемая и ее близкие фактически жили на территории Брянска. Благодаря этой схеме, семья получила более 373 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ России. На основании этого в следственном управлении СК России по Брянской области завели уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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