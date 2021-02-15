В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 133 жителя региона, выздоровели 182 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31451 человека подтвердили коронавирус, вылечились 30247 жителей области, умерли 249 пациентов. За сутки выполнили 533 теста на инфекцию. Всего тестирование провели почти 442 тысячи раз.В Брянске заболели 53 человек. Это самый большой суточный прирост. В Стародубском районе выявили 21 новый случай заражения. В Брянском районе коронавирус диагностировали у 9 человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 20 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 февраля 2021 года:— Брянск – 11771 (+53)— Брянский район – 3940 (+9)— Дятьковский район – 1322 (+1)— Карачевский район – 1029 (+1)— Комаричский район – 823— Клинцы – 822 (+8)— Стародубский район – 837 (+21)— Трубчевский район – 772 (+1)— Жуковский район – 716 (+1)— Выгоничский район – 702— Брасовский район – 679— Навлинский район – 675 (+3)— Новозыбков – 684 (+8)— Климовский район – 613— Унечский район – 578 (+1)— Фокино – 511 (+3)— Мглинский район – 479— Сельцо – 450 (+1)— Дубровский район – 447— Погарский район – 447 (+5)— Почепский район – 441 (+2)— Суземский район – 391— Клинцовский район – 384 (+7)— Злынковский район – 367 (+4)— Клетнянский район – 330— Гордеевский район – 298— Суражский район – 278 (+2)— Красногорский район – 226 (+1)— Севский район – 204— Жирятинский район – 107 (+1)— Рогнединский район – 70— Иногородние – 58.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».