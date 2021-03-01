В феврале брянцы жаловались на нечищеные дороги и вакцинацию

Фото: ЦУР Брянской области.

Больше 1200 обращений поступило специалистам Центра управления регионом Брянской области в феврале. Чаще всего жители интересовались благоустройством, содержанием дорог, вопросами в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в редакции Центра 1 марта.

ТОП-3 самых популярных тем, зафиксированных системой «Инцидент менеджмент», выглядит следующим образом: дороги (49,6 процента), благоустройство (14,9 процента), ЖКХ (11,2 процента). Как правило, обращения касались ликвидации последствий снегопада.

Больше 500 обращений обработали через Платформу обратной связи. Здесь чаще всего интересовались темами, связанными с автомобильными дорогами (29,5 процента), вакцинацией (29,5 процента), благоустройством общественных и дворовых территорий (7,6 процента).

- Благодаря оперативной реакции специалистов ЦУР и профильных ведомств в населенных пунктах региона удалось решить вопросы, о которых сообщали граждане, - констатируют в Центре.

Напомним, Центры управления регионом создали во всех субъектах страны по поручению президента. Они занимаются мониторингом и обработкой всех видов обращений и сообщений граждан, которые обеспечивают коммуникацию с органами власти для оперативного их решения.

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