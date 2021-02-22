В предстоящий праздничный вторник, 23 февраля, в Брянской области прогнозируют гололедицу. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.Согласно прогнозу, на День защитника Отечества будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от минус 20 до минус 15. Днем – от минус 17 до минус 12. Местами – до минус 8.– В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения МЧС, – констатируют в брянском главке МЧ. – Это связано с ухудшением дорожной обстановки, травматизмом населения вследствие гололедицы на тротуарах, «зебрах» и остановках. Также возможны падения снежных масс и наледи с крыш зданий, обрушения крыш зданий и сооружений.Населению порекомендовали соблюдать скоростной режим при передвижении на автомобилях, сообщать о пробках в спецслужбы, использовать нескользящую обувь, избегать мест с наледью.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».