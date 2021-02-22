Брянское «Динамо» пополнится еще тремя новыми игроками

К сине-белым примкнут Александр Радченко, Георгий Горозия и Никита Муромский. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Еще тремя новыми игроками пополнится состав клуба «Динамо-Брянск» в ближайшее время. Сейчас с ними заключают контракты. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» в понедельник, 22 февраля.

К сине-белым примкнут Александр Радченко, Георгий Горозия и Никита Муромский.

Радченко – бывший нападающий ереванского клуба «Урарту». Горозия – нападающий полузащитник. Последнее время он играл в тбилисском «Локомотиве». Муромскому – 21 год, нынешний сезон он начинал в молодежке волгоградского «Ротора».

Кроме того, с 10 февраля в составе брянского «Динамо» играют еще три новых игрока: опорный полузащитник Никита Глушков, правый защитник Гуджа Рухаиа и центральный нападающий Джамал Дибиргаджиев.

Сейчас брянцы находятся на сборах в Кисловодске. 21 февраля команда провела последний контрольный матч. Соперником был клуб «Динамо-Легион» из Махачкалы. Встреча завершилась вничью – 1:1. Первый официальный матч 2021 года запланирован на 27 февраля. Играть будут в Москве, со «Спартаком-2». Начало поединка – в 14.00.

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