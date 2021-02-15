В Брянске укол можно сделать в шести медицинских организациях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 29432 человека. Это данные на понедельник, 15 февраля. Их опубликовали в оперативном штабе.

В регион привезли еще 13400 доз препарата "Спутник V".

В Брянске прививку можно сделать в шести медицинских организациях: поликлиниках №1, №4, №5, в городских больницах №2 и №8, в ведомственной больнице РЖД. В области открыты 26 прививочных кабинетов. Записаться на укол нужно заранее.

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