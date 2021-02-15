Фото: пресс-служба Брянской таможни.

В Брянской области на границе с Украиной скопилась очередь из 150 грузовиков. Пробка образовалась на пункте пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе. Из-за снегопада снизилась пропускная способность пункта пропуска Сеньковка со стороны соседней страны.

- Оформленные грузовые автомобили полностью заполнили нейтральную зону, а также территорию пункта пропуска, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Дежурные смены таможни работают в усиленном режиме. Оформление происходит без задержек.

Чтобы избежать задержек, брянские таможенники просят воспользоваться пунктами пропуска в Курской и Белгородской областях.

Напомним, очередь на российско-украинской границе начала образовываться 12 февраля. Накануне пункт пропуска со стороны Украины закрыли. В пятницу в очереди стояли 100 фур. На границе в Севском районе скопилось 80 грузовых автомобилей.

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