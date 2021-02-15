Водителю, насмерть сбившему депутата Брянской облдумы, грозит до пяти лет

По версии следствия, водитель нарушил правила при обгоне. Фото: Иван ВИСЛОВ

Водителю, насмерть сбившему депутата Брянской областной Думы и главного врача Жуковской райбольницы Николая Третьякова, грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" направили в суд.

По версии следствия, 30 октября 2020 года около восьми часов вечера водитель "Ниссан Алмера" ехал по улице Набережная в Жуковке. Он нарушил правила дорожного движения при обгоне попутной машины. Автомобилист выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Им оказался Николай Третьяков, который погиб от полученных травм на месте аварии.