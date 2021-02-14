Жители Брянска жалуются на нечищеные остановки общественного транспорта. Фотографиями обледенелого остановочного пункта на бежицком рынке поделился очевидец с изданием «КП-Брянск».– Никаких срезанных ледяных колдобин, о чем заявляют, и в помине не было, – возмущается горожанин. – А время 15.00, воскресенье. Машины и люди передвигаются как на фронтовой дороге после бомбежки.По его словам, то же самое происходит на «Мечте» и на других остановках. Горожане просят у властей, чтобы дорожники в первую очередь почистили наиболее оживленные брянские остановочные пункты.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».