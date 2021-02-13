Брянские следователи начали проверку по факту нападения бродячей собаки на человека

Следователи проводят процессуальную проверку после нападения бродячей собаки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Брянские следователи проводят процессуальную проверку после нападения бродячей собаки на жителя областного центра. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, в субботу, 13 февраля, в социальной сети житель города Брянска написал, что на Кургане Бессмертия на него и его супругу напала бродячая собака. Мужчина опубликовал фотографию укуса на руке, а также медицинский лист из травмпункта с графиком прививок от бешенства, которые ему предстоит делать в течение трех месяцев.

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