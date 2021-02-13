В Брянске на организаторов выставки о Ленине завели административное дело

Также еще одну проверку сейчас проводит полиция. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на организаторов скандальной выставки, посвященной 150-летию Ленина, завели административное дело. Их обвиняют в нарушении установленных требований по распространению среди детей информации, вредящей их здоровью или развитию.

Проверка была инициирована прокуратурой после обращения активистов из брянского отделения компартии. Также еще одну проверку сейчас проводит полиция. Об этом общественники рассказали в социальных сетях.

Напомним, в Брянске в начале 2021 года разгорелся скандал, связанный с выставкой художественных работ в честь 150-летия Владимира Ленина. Неоднозначное творчество брянских художников вызвало возмущение у некоторых граждан.

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