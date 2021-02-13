В Брянской области на борьбу со снегом вышли 335 машин

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

Региональные и межмуниципальные дороги Брянской области очищают от снега 335 единиц техники. Машины продолжали работать в течение всей ночи. Из-за сильных осадков дорожники провели несколько циклов очистки. В целом убрали 15 796 километров дорог.

Трассы обрабатывают противогололедными реагентами. За прошедший день на 271 километр дорог высыпали 352 тонны песко-соляной смеси. Аварий по вине специализированной дорожной техники не произошло, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

Спецтехника продолжает работать на дорогах региона и в настоящее время. В региональном управлении автодорог просят водителей пересесть с личного на общественный транспорт. Тех, кто не может этого сделать, просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

При чрезвычайных ситуациях на трассах Брянской области звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

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