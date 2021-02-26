В Брянске 27 февраля меняется расписание у автобуса №2

Фото: vk.com, сообщество "Брянский автобус".
Расписание движения автобусов по маршруту №2 «Фосфоритный завод – Дизельный завод» изменится в Брянске с 27 февраля. Об этом сообщили в сетевой группе «Брянский автобус», ссылаясь на городское ПАТП.
Изменение затронет только работу в выходные дни. Так, в привычное расписание добавят утренний рейс. Время отправления от остановки «Дизельный завод» составит 6.56, а не 7.35.
Также с недавнего времени по этой конечной изменили время отправления последнего подвозочного рейса: 21.24 вместо 21.09. Это сделали для удобства работников ТРЦ «Аэропарк», живущих в Бежицком районе.
«Рейс следует до бежицкого хлебокомбината, через автовокзал, памятник Летчикам, улицу Куйбышева. Время прохождения остановки «ТРЦ Аэропарк» - 22:09», - уточняют в соцсети.
Прилагаем время отправления рейсов маршрута №2 вечером в выходные.
- Фосфоритный завод – 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 19.30, 20.10.
- Дизельный завод – 18.00, 18.15, 19.10, 19.35, 20.05.
Подвозочные рейсы от фосфоритного завода:
- 18.29 (до школы №28)
- 18.44 (до школы №28)
- 19.13 (ч/з «Брянск-1» до хлебокомбината)
- 20.35 (ч/з «Брянск 1» до хлебокомбината)
- 21.05 (ч/з «Брянск 1» до хлебокомбината).
Подвозочные рейсы от дизельного завода:
- 18.45 (до Сельмаша)
- 19.15 (ч/з Крахмалева до хлебокомбината)
- 20.30 (ч/з Крахмалева до хлебокомбината)
- 21.24 (ч/з Крахмалева до хлебокомбината).
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