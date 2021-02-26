В Брянскую область завезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции – «Спутник V». Ее объем составил почти 3000 доз. Об этом 26 февраля сообщила ГТРК «Брянск».Еще одну партию доставят на Брянщину в ближайшие дни.Всего в регионе от ковида вакцинируют в 50 прививочных пунктах. Они расположены как в самом областном центре, так и районах.По последним данным, от коронавируса привили порядка 20 тысяч брянцев.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».