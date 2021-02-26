Уникальный парк «Тридевятое царство», расположенный в Бежицком районе Брянска, выдвинут на премию Правительства РФ. Об этом сообщили в сетевой группе областного правительства в четверг, 25 февраля.Сказочный парк в поселке Бежичи создал художник и музыкант Василий Подстригаев. К работал приступил еще девять лет назад. Сначала установил на собственном участке ворота, затем - чудо-печку, избушку на курьих ножках, огромного дракона, персонажей из мультиков…Сейчас объект стал туристическим. Сюда приезжают жители других районов и городов. В парке устраивают веселые детские праздники и мастер-классы.На премию Правительства РФ «Тридевятое царство» выдвинули за лучший проект по развитию внутреннего туризма. Это решение поддержал региональный департамент культуры.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».