Брянский губернатор раскритиковал чиновников из-за бродячих собак

Губернатор устроил разнос чиновникам Брянска из-за ситуации с бродячими собаками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Брянской области устроил настоящий разнос чиновникам из-за ситуации с бродячими собаками. Произошло это на недавнем заседании регионального правительства.

Александр Богомаз начал с того, что в Брянске, по предварительным данным, обитает 3700 бродячих собак. И ни одну из них за последние три года не признали агрессивной!

Высказался губернатор и о строительстве приюта для таких животных.

«Деньги выделяем с 2018 года, чего вы сидите? Вы не можете его построить сами? А что вы можете? Мосты, больницы, школы, детские сады? Вы ничего не можете сделать! Губернатору надо выезжать и решать! Абсолютное равнодушие! Не можете согласовать с ветеринарами!», - цитируют руководителя области «Брянские новости».

Также Александра Богомаза возмутила цена проекта - полтора миллиона рублей. Для сравнения: проектно-сметная документация детской поликлиники обошлась в миллион рублей. А сами работы - в два миллиарда. Тут же проект дороже, а итоговая цена несопоставима: всего 20 миллионов.

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