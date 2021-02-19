Брянскому блогеру грозит до 5 лет за клевету на ветерана

Дело о клевете на участника Великой Отечественной войны рассмотрят в Советском районном суде. Фото: Анна ЛЕВКИНА

До пяти лет лишения свободы грозит 64-летнему брянскому блогеру, который оклевывал участника Великой Отечественной войны. Уголовное дело передали для рассмотрения в Советский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 19 февраля.

Обвинительное заключение по делу утвердил зампрокурора области Руслан Коберник.

По версии следствия, блогер задался целью опорочить честь и достоинство участника Великой Отечественной войны и его родственников. Для этого он 20 августа прошлого года заявил на одном из каналов «Ютуба» заведомо ложные сведения о фронтовике. В частности, уточнялось, что ветеран сотрудничал с контрразведкой «Абвера».

Однако проведенная проверка эти сведения опровергла. Установлено, что брянец вместе с другими красноармейцами попал в фашисткий лагерь «Шталаг-326» в мае 1942 года. Этому предшествовали ожесточенные бои в районе города Керчь. Однако мужчина сохранил верность Родине и веру в Победу – неоднократно не выполнял приказы немцев (за что подвергался суровым наказаниям), смог осуществить побег и продолжил служить в рядах Красной Армии. В ноябре 1945-го солдата представили к государственной награде «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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