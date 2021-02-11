В Брянской области сформировали новый президиум правительства. Соответствующий указ глава региона подписал 8 февраля.В состав президиума вошли губернатор Александр Богомаз и восемь его заместителей. Это Юрий Филипенко, Галина Петушкова, Геннадий Лемешов, Сергей Тимошенко, Александр Коробко, Борис Грибанов, Владимир Реунов и Николай Щеглов.Последний раз состав президиума менялся в феврале прошлого года. А информация о его деятельности появлялась на сайте областного правительства в 2015 году.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».