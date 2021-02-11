Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 февраля 2021 года

В Брянске заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 11 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30739 человек, вылечился 29281 житель области, умерли 247 пациентов. За минувшие сутки заболели 158 жителей региона. Выздоровели 134 пациента. За прошедший день выполнили 1884 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 433 тысяч раз.

В Брянске заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 28 новых случаев инфекции. В Дятьковском районе болезнь диагностировали у 21 жителя, в Жуковском – у 15. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.

В Брянске выявили четверых нарушителей масочного режима. На них составили протоколы. Проверки прошли в кафе, ресторанах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты. Обследовали 59 объектов. Полицейские выписали по одному административному документу в Бежицком и Фокинском районах и два в Володарском районе. В Советском районе проверили 16 предприятий, нарушений не выявили.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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