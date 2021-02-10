На телеканале «Звезда» в субботу, 13 февраля, выйдет 43-й выпуск еженедельной программы «Круиз-контроль». Передача под названием «Брянск – Дятьково» будет посвящена нашей области. Эфир запланирован на 12.30.Ведущая Юлия Розенберг расскажет о тысячелетней истории Брянска, о партизанском движении на Брянщине. Зрители узнают о единственном в мире хрустальном иконостасе, расположенном в Дятькове, рассказали в отделе общественных связей телеканала «Звезда».Напомним, в Брянской области в январе 2021 года журналисты телеканала «Звезда» делали программу о Брянской области. Съемочная группа побывала в самом Брянске, а также в его окрестностях: на Партизанской поляне и в городе Дятьково.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».