В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 158 жителей региона. Выздоровели 134 пациента, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30739 человек подтвердили коронавирус, вылечился 29281 житель области, умерли 247 пациентов. За сутки выполнили 1884 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 433 тысяч раз.В Брянске заболели 37 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 28 новых случаев инфекции. В Дятьковском районе болезнь диагностировали у 21 жителя, в Жуковском – у 15. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 февраля 2021 года:— Брянск – 11559 (+37)— Брянский район – 3869 (+28)— Дятьковский район – 1296 (+21)— Карачевский район – 1021 (+5)— Комаричский район – 805 (+5)— Клинцы – 803 (+5)— Стародубский район – 795 (+5)— Трубчевский район – 746— Выгоничский район – 688— Брасовский район – 674— Жуковский район – 700 (+15)— Навлинский район – 640— Новозыбков – 658 (+4)— Климовский район – 591 (+1)— Унечский район – 567 (+2)— Фокино – 478 (+4)— Сельцо – 443 (+1)— Мглинский район – 456 (+2)— Погарский район – 426 (+5)— Дубровский район – 444 (+1)— Почепский район – 422 (+4)— Суземский район – 389— Клинцовский район – 377 (+3)— Злынковский район – 350— Клетнянский район – 319 (+5)— Гордеевский район – 297— Суражский район – 270— Красногорский район – 225 (+4)— Севский район – 200— Жирятинский район – 106— Рогнединский район – 69 (+1)— Иногородние – 56.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».