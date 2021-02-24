«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» приступил к опытно-промышленной эксплуатации единой федеральной платформы Wi-Fi 2.0. Это мультивендорное решение, объединяющее серверную часть, портал авторизации, личные кабинеты пользователя и администратора сети. Платформа предназначена для создания управляемых защищенных сетей беспроводной передачи данных заказчика.

На базе платформы «Ростелеком» разработал новый продукт Light Wi-Fi. Это сервис, позволяющий заказчикам организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную и закрытую для работы сотрудников с корпоративными устройствами и сетевыми хранилищами. Для подключения услуги не требуется настройка отдельных точек доступа: достаточно существующего Wi-Fi-роутера заказчика. На платформе Wi-Fi 2.0 также реализованы рекламные сервисы, предназначенные для проведения маркетинговых акций и продвижения услуг на сети заказчика. Клиенты могут создавать и проводить опросы, получать статистику подключений и просмотров баннеров. Рекламные сервисы служат дополнительным инструментом монетизации Wi-Fi-трафика заказчика.

На сегодняшний день платформа Wi-Fi 2.0 обслуживает около 1 050 точек доступа заказчиков. До конца года «Ростелеком» планирует увеличить количество подключенных роутеров до 3 500. Провайдер работает над расширением функциональности платформы: появится возможность предоставления услуги авторизации на канале любого оператора, при этом трафик будет проходить по сетям заказчика.

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