Брянцев предупредили об аномально холодной погоде

В Брянской области с 19 по 20 февраля синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 19 по 20 февраля синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянцев просят как можно меньше находиться на холоде и одеваться теплее, соблюдать правила пожарной безопасности при включении обогревателей, не использовать неисправные, самодельные обогревательные приборы, не оставлять без присмотра детей.

При появлении первых признаков обморожения или при обнаружении людей с признаками обморожения рекомендуют переместиться в теплое помещение, согреться и обратиться за медицинской помощью.

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