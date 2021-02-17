В Брянской области в декрете сидят 166 работающих мужчин

В Брянской области 166 мужчин находятся в декретном отпуске по уходу за детьми до полутора лет. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области 166 мужчин находятся в декретном отпуске по уходу за детьми до полутора лет. Это примерно три процента всех случаев, сообщают в региональном отделении ФСС России. Любопытную статистическую подборку ведомство подготовило в преддверии «мужского» праздника - Дня защитника Отечества.

В шести случаях мужчины находятся в отпуске за двойнями. В четырех случаях в двойнях оба мальчика, по одному - обе девочки и разнополые.

Самому молодому получателю пособия - 21 год, самому старшему - 61.

Чаще других - в 18 процентах случаев - своим правом воспользовались работники Брянского машиностроительного завода. По данным на 17 февраля, таковых там насчитывается 30.

Чаще всего сидят в декрете мужчины с именами - Сергей, Александр, Алексей.

В семьях, где пособие оформлено на отцов, называли детей следующими редкими именами: Демид, Лев, Северьян, Елисей и Кирим.

Добавим, с 1 февраля минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7 082,85 рубля, вне зависимости от количества детей. А максимальный - 29 600,48 рубля.

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