Низкие зарплаты брянских медиков объяснили невыполнением плановых показателей. В поликлинике №1 Клинцовской городской больницы в 2020 году план выполнили на 65 процентов. Неотложную помощь оказали на 77,3%, посещений по заболеванию − на 64,3%, иные цели и разовые посещения - на 62,6%, диспансеризация взрослого населения − на 53%, второй этап диспансеризации − на 44%, профилактические осмотры − на 41%, сообщают \\"Брянские новости\\". Это и повлияло на размер выплат стимулирующего характера, установленные за высокие результаты работы. Правда, не указывается, были ли скорректированы планы в условиях коронавируса, когда значительную часть года не выполняли не только диспансеризацию, но и плановые операции.Один из участковых врачей-терапевтов городской поликлиники №1 в Клинцах получает 62637 рублей, а с учетом выплат за работу с зараженными COVID-19 – 104358 рублей. Средняя зарплата врача-офтальмолога достигла 67130 рублей, а с учетом выплат за работу с зараженными COVID-19 – 108038 рублей. Еще один участковый врач-терапевт получает 128072 рублей. Такие зарплаты назвали в департаменте здравоохранения Брянской области.Напомним, на низкие зарплаты и то, что они не соответствуют \\"майским указам\\" президента пожаловался заведующий поликлиникой №1 Клинцовской городской больницы Владимир Грибанов. В январе он получил чуть больше 30 тысяч рублей, сообщает \\"Городской\\". И направил свое обращение президенту.Медик собирает данные о зарплатах своих коллег. Фотографии расчетных листков просит присылать на электронную почту. Он планирует направить повторное обращение властям.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».