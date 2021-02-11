Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 155 жителей региона. Выздоровели 167 пациентов, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 30894 человек подтвердили коронавирус, вылечился 29448 жителей области, умерли 248 пациентов. За сутки выполнили 2253 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 435 тысяч раз.

В Брянске заболели 36 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе подтвердили 21 новый случай инфекции. В Трубчевском районе болезнь диагностировали у 14 жителей, в Брянском – у 12, в Фокино - у 11. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 февраля 2021 года:

— Брянск – 11595 (+36)

— Брянский район – 3881 (+12)

— Дятьковский район – 1298 (+2)

— Карачевский район – 1021

— Комаричский район – 810 (+5)

— Клинцы – 803

— Стародубский район – 798 (+3)

— Трубчевский район – 760 (+14)

— Выгоничский район – 689 (+1)

— Брасовский район – 676 (+2)

— Жуковский район – 701 (+1)

— Навлинский район – 661 (+21)

— Новозыбков – 667 (+9)

— Климовский район – 596 (+5)

— Унечский район – 568 (+1)

— Фокино – 489 (+11)

— Мглинский район – 465 (+9)

— Сельцо – 444 (+1)

— Дубровский район – 444

— Погарский район – 430 (+4)

— Почепский район – 430 (+8)

— Суземский район – 390 (+1)

— Клинцовский район – 377

— Злынковский район – 356 (+6)

— Клетнянский район – 320 (+1)

— Гордеевский район – 298 (+1)

— Суражский район – 270

— Красногорский район – 225

— Севский район – 201 (+1)

— Жирятинский район – 106

— Рогнединский район – 69

— Иногородние – 56.

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