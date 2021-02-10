В брянском Почепе бывший врач местной ЦРБ через суд пытается приватизировать служебное жилье. Владимир Рахубин вместе с другими врачами, вышедшими на пенсию, рискует оказаться без крыши над головой.Рахубин работал врачом-терапевтом в местной ЦРБ. Недавно он вышел на пенсию. После этого администрация Почепа потребовала от него освободить квартиру в течение трех дней.Кстати, его коллега, которая приехала в Почеп из Казахстана, также переживает, что скоро станет бездомной, как и Рахубин. Подобная участь грозит и многим другим медикам. Они обратились к помощи адвоката.Напомним, десять лет назад их, как и других медработников, позвали сюда, обнадежив обещанием, что они смогут приватизировать служебные квартиры. Некоторые жильцы этого дома до сих пор не уходят на пенсию из страха оказаться без жилья.Но как гласит закон, приватизация служебных помещений невозможна.- В настоящее время исковое заявление Владимира Рахубина о приватизации служебного жилого помещения рассматривается в Почепском районном суде Брянской области, - прокомментировал материал «Комсомольской правды» в соцсетях директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».